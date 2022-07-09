Премьер-министром Великобритании может стать индиец

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост преемника Бориса Джонсона, сообщает The Telegraph.

Он хочет быть главой Консервативной партии, а значит - премьер-министром.

"Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и объединим страну", — заявил он в социальных сетях.

Началась неформальная гонка за кресло следующего лидера Консервативной партии. Потенциальных кандидатов около десяти, хотя большинство из них еще официально не заявили о своем участии.

Риши Сунак, который ушел с поста министра финансов несколько дней назад из-за кризиса в правительстве, объявил в записи, опубликованной в пятницу, 8 июля, что теперь он намерен баллотироваться на пост премьер-министра и лидера Консервативной партии. Он отметил, что представит свою программу в ближайшие недели.

"Наша страна уже целое поколение сталкивается с самыми серьезными вызовами. От решений, которые мы примем сегодня, будет зависеть, будет ли у следующего поколения шанс на лучшее будущее. Встретим ли мы этот момент с честностью, серьезностью и решимостью, а может быть, будем рассказывать друг другу приятные сказки?" - спрашивает политик в записи.

Риши Сунак считается одним из фаворитов в борьбе за нового главу консерваторов. Ему 42 года. Он родился в Саутгемптоне, его семья имеет индийские корни. Он получил престижную степень в области политики, философии и экономики в Оксфордском университете.

Был министром финансов во время пандемии, подготовил беспрецедентную программу поддержки бизнеса и сотрудников. Его экономические взгляды близки рыночному крылу партии в традициях Маргарет Тэтчер.