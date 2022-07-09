Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН об оказании помощи Сирии
В пятницу Совет Безопасности ООН не смог договориться об оказании гуманитарной помощи более чем 4 миллионам человек на северо-западе Сирии, сообщает Reuters.
Это произошло из-за того, что Россия наложила вето на предложение о резолюции, внесенное Норвегией и Ирландией. План Москвы также был отвергнут.
Проект резолюции, подготовленный Норвегией и Ирландией, предусматривал продление гуманитарной помощи, оказываемой сирийцам, в основном в провинции Идлиб, на границе с Турцией, на один год, до 10 июля 2023 года . Россия предложила продлить эту миссию всего на шесть месяцев, до 10 января 2023 года.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала позицию России и указала, что шести месяцев точно недостаточно для эффективной помощи жителям Идлиба, которым также нужна четкая информация о том, как долго продлится гуманитарная акция, которая проводится с 2014 года.
По данным AFP, члены Совбеза ООН могут, однако, прийти к соглашению по этому поводу к вечеру воскресенья или понедельника, хотя в воскресенье формально истекает срок доставки помощи сирийцам на границе с Турцией.
Томас-Гринфилд и посол Норвегии Мона Юул заявили после голосования в пятницу, что они будут продолжать добиваться соглашения между членами СБ ООН об оказании помощи сирийцам.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Дрон армии Украины сбросил бомбу на село Новые Юрковичи в Брянской области РФ
Reuters: Канада вернет Германии турбину для Северного потока
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН об оказании помощи Сирии
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров