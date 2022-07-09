Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН об оказании помощи Сирии

В пятницу Совет Безопасности ООН не смог договориться об оказании гуманитарной помощи более чем 4 миллионам человек на северо-западе Сирии, сообщает Reuters.

Это произошло из-за того, что Россия наложила вето на предложение о резолюции, внесенное Норвегией и Ирландией. План Москвы также был отвергнут.

Проект резолюции, подготовленный Норвегией и Ирландией, предусматривал продление гуманитарной помощи, оказываемой сирийцам, в основном в провинции Идлиб, на границе с Турцией, на один год, до 10 июля 2023 года . Россия предложила продлить эту миссию всего на шесть месяцев, до 10 января 2023 года.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала позицию России и указала, что шести месяцев точно недостаточно для эффективной помощи жителям Идлиба, которым также нужна четкая информация о том, как долго продлится гуманитарная акция, которая проводится с 2014 года.

По данным AFP, члены Совбеза ООН могут, однако, прийти к соглашению по этому поводу к вечеру воскресенья или понедельника, хотя в воскресенье формально истекает срок доставки помощи сирийцам на границе с Турцией.

Томас-Гринфилд и посол Норвегии Мона Юул заявили после голосования в пятницу, что они будут продолжать добиваться соглашения между членами СБ ООН об оказании помощи сирийцам.