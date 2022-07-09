Верещук призвала эвакуироваться жителей Херсонской и Запорожской областей, объявив о предстоящих «жестоких боях»
Вице-премьер Украины призывает жителей оккупированных территорий эвакуироваться как можно быстрее. Ирина Верещук подчеркнула, что в основном речь идет о Херсонское и Запорожской областях, сообщает УНИАН.
Как она пояснила, благодаря оставлению этих районов жителями ВСУ якобы смогут их отбить у россиян, не подвергая опасности мирное население.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заверила, что эвакуация хоть и трудна, но возможна и должна быть осуществлена.
"Идет эвакуация, и люди об этом знают. Система связи работает очень хорошо. Я не буду сейчас говорить об этом публично, потому что речь идет о безопасности людей", - сказала Верещук, добавив, что в эвакуации помогали волонтеры и украинские власти.
Вице-премьер призвала граждан всеми возможными способами эвакуировать своих родственников из этих областей.
"Наша артиллерия должна работать, потому что освобождение предполагает применение силы", — пояснила она, объявив о предстоящих "жестоких боях".
Верещук также сообщил, что россияне массово сжигают тела своих погибших солдат на оккупированных территориях Украины, чтобы иметь возможность объявить их пропавшими без вести и избежать выплаты компенсаций.
Иван Федоров, городской голова Мелитополя Запорожской области, заявил, что в его городе российские силы размещают тяжелое вооружение. Федоров оценил ситуацию в Мелитополе как очень сложную - город "полностью заблокирован" и людей не выпускают из города.
С другой стороны, глава властей Херсонской области Геннадий Лахута сообщил 20 июня, что на территориях в этой части Украины осталось около 450-500 тысяч человек.
Опубликовано: Николай Скира
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