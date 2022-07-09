Байден подписал документ, противоречащий постановлению Верховного суда о запрете абортов в США

Джо Байден подписал указ, касающийся абортов. Это произошло после июньского постановления Верховного суда о том, что конституция США не гарантирует права на эту процедуру, сообщает CNN.

Решение о его приемлемости было оставлено на усмотрение самих штатов. После немедленного вступления в силу документа, подписанного президентом США, женщинам будут гарантированы, в частности, расширенный доступ к фармакологическому аборту и бесплатной юридической помощи.

В июне Верховный суд США постановил, что конституция США не гарантирует право на аборт, отменив решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое легализовало аборты по всей стране, но позволяло штатам регулировать аборты во втором и третьем триместре беременности.

24 июня Верховный суд оставил решение о допустимости аборта на усмотрение самих штатов.

Байден сказал, что решение суда было, по его мнению , было "трагической ошибкой" , и сказал, что оно будет иметь немедленные последствия. Он также указал на законы штатов, вступившие в силу автоматически после вынесения приговора и запрещающие аборты почти во всех случаях.

В пятницу, 8 июня Байден объявил о подписании имплементационного постановления по этому вопросу.

"Оно направлено на защиту репродуктивных прав женщин после крайнего решения Верховного суда об отмене решения по делу Роу против Вальде. Он формализует действия, о которых я объявил сразу после принятия решения, и добавит новые меры для защиты здоровья женщин", — написал он.

Байден поручит Министерству здравоохранения и социальных служб США предпринять конкретные шаги для расширения доступа к фармакологическому аборту, одобренному Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Также будут созваны юристы и организации, которые под надзором Генерального прокурора и советника Белого дома будут работать бесплатно и помогать женщинам, желающим сделать аборт, в юридических аспектах, таких как поездки в другие штаты

Исполнительный указ - это тип указа, изданного президентом Соединенных Штатов. Он предназначен для того, чтобы правительственные чиновники и агентства могли принять незамедлительные меры. Он становится полностью юридически обязательным после подписания президентом. Это не требует голосования в Конгрессе — вопреки обычной резолюции.

Конгресс может, по общему признанию, принять закон, отменяющий или заменяющий постановление. Однако президент имеет право наложить на него вето. Если постановление исполнительной власти не соответствует конституции, оно может быть аннулировано Верховным судом.