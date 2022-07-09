Илон Маск окончательно отказался от покупки Twitter

Илон Маск сообщил, что его советники в пятницу направили в Twitter письмо с официальным уведомлением компании о расторжении соглашения о слиянии, сообщает Bloomberg News.

"Г-н Маск расторгает соглашение о слиянии, потому что Twitter существенно нарушает многие условия соглашения о слиянии, похоже, он сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые полагался г-н Маск при заключении соглашения о слияни", — написали юристы мультимиллиардера, которых цитирует The Guardian.

В опубликованном письме юристы Маска уверяют, что Twitter нарушил свои договорные обязательства, не предоставив всей требуемой информации о количестве недостоверных аккаунтов и спама.

В последние недели Twitter много раз повторял, что количество фальшивых аккаунтов на его платформе составляет менее 5%. Мультимиллиардер и его команда считают, что сеть лжет, и это влияет на прибыльность бизнеса и, следовательно, на стоимость компании.

Эксперты уже некоторое время спорят, хотел ли Илон Маск отозвать свое предложение или договориться о более низкой цене. Отказавшись от своего обязательства купить Twitter, бизнесмен подвергает себя серьезному судебному преследованию. Обе стороны согласились выплатить до 1 миллиарда долларов выходного пособия при определенных обстоятельствах.

Как напоминает Business Insider, в апреле известный предприниматель сделал предложение купить все акции Twitter по 54,2 доллара pf inere. Это означало, что он был готов потратить 44 миллиарда долларов. Однако позже возникли осложнения. Руководство Twitter восприняли это предложение как попытку враждебного поглощения, то есть без консультаций с основными акционерами и правлением.

В конце апреля появилась информация, что Маск хочет ввести плату за использование платформы без рекламы. Он также заявил, что после покупки платформы восстановит аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, который был заблокирован после осенних выборов 2020 года.

В середине июня предприниматель встретился с сотрудниками Twitter. По словам источника CNBC, они не отреагировали на это с энтузиазмом.

С 25 апреля, когда Маск заключил с руководством группы окончательную сделку по покупке социальной сети, Twitter потерял более четверти своей стоимости, а акции Tesla за это время также упали почти на 25%.