Стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ рассказал полиции о мотивах преступления

Японская полиция продолжает свои усилия по установлению мотивов человека, застрелившего в пятницу бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Как сообщило в субботу, 9 июля агентство Киодо, на допросах преступник говорил о своей неприязни к "конкретной организации", с которой был связан Абэ.

Полиция приводит слова сознавшегося в убийстве 41-летнего Тецуи Ямагами, который во время допроса сказал, что затаил обиду на "определенную организацию" — возможно, на религиозную группу, — которая, по его мнению, была связана с Абэ. Преступник отрицал, что совершил именно убийство, потому что, по его словам, он выступал против политических убеждений Абэ.

Экс -премьер Синдзо Абэон был застрелен с близкого расстояния во время речи перед железнодорожной станцией в западной префектуре Нара около полудня в пятницу перед воскресными выборами в верхнюю палату. 

Ямагами подошел к нему сзади с самодельным оружием, сделанным из комбинации различных материалов, таких как металл и дерево. Пока неизвестно, были ли пули также самодельными. В пятницу полиция провела обыск в его доме, обнаружив взрывчатку и другое самодельное оружие.

Согласно правительственным источникам, Ямагами является бывшим служащим Военно-морских сил самообороны Японии, как официально называются вооруженные силы страны. Сам подозреваемый также признался, что служил в Силах самообороны. По данным полиции, на момент нападения он был безработным. 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида , преемник Абэ, заявил, что мотивы подозреваемого неясны, назвав его поступок постыдным.

Опубликовано: Николай Скира

 

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