Точной даты появления шнурков нет, но первым их запатентовал ирландец Харви Кеннеди в 1790 году в Англии.

Шнурки появились еще в глубокой древности - их использовали для того, чтобы удержать на ноге сандалии или обувь типа мокасин. А 20-й век стал для них самым популярным.

Само слово имеет немецкое происхождение и означает "веревка", "тонкая бечевка". Самые старые из найденных археологами шнурков датируются XIII веком, когда во время раскопок были обнаружены веревочки с маленькими металлическими наконечниками.

В те времена шнурки использовались как для шнуровки обуви, так и одежды. Их популярность росла, и к началу 20 столетия большая часть людей не могла представить свою обувь без шнурков.

Их делали из хлопка, кожи, лыка, джута. Сегодня перечень материалов для шнурков стал еще шире за счет синтетических волокон и наноматериалов.

Изобретатель шнурков остается неизвестным, а вот самые знаменитые шнурки - те, что развязались на ботинках Юрия Гагарина, и фотографы запечатлели этот момент.

Удивительно, но факт: скульптор из Колумбии Федерико Урибе использует шнурки вместо красок и кисточки, и создает таким образом сюрреалистические картины серии Shoe Laces.

А дизайнер Алексей Чугунников десять лет назад изобрел шнурки с подогревом. Они сделаны из огнеупорного материала и, если их концы вставить в розетку, шнурки быстро помогут высушит ботинки.

Точной даты появления шнурков нет, но первым их запатентовал ирландец Харви Кеннеди в 1790 году в Англии.

Харви заработал на шнурках целое состояние и переехал в США, где открыл ряд крупнейших производственных предприятий. Его дело живет по сей день: шнурки продаются под колумбийским брендом Mr. Kennedy.ти.