Spiegel: Штайнмайер жёстко потребовал от Зеленского объяснить запрет на визит в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Владимира Зеленского объяснить, почему тот запретил ему приезжать в Киев.

Газета Spiegel сообщает, что между Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером состоялся телефонный разговор, в рамках которого немецкий национальный лидер в жёсткой форме потребовал от украинского коллеги объяснить, почему тот запретил ему приезжать в Киев.

Сообщается, что Штайнмайер трижды повторил свой вопрос, однако Зеленский отвечал уклончиво, из-за чего президент Германии предложил сменить тему, оставшись явно раздражённым.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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