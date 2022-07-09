Spiegel: Штайнмайер жёстко потребовал от Зеленского объяснить запрет на визит в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Владимира Зеленского объяснить, почему тот запретил ему приезжать в Киев.

Газета Spiegel сообщает, что между Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером состоялся телефонный разговор, в рамках которого немецкий национальный лидер в жёсткой форме потребовал от украинского коллеги объяснить, почему тот запретил ему приезжать в Киев.

Сообщается, что Штайнмайер трижды повторил свой вопрос, однако Зеленский отвечал уклончиво, из-за чего президент Германии предложил сменить тему, оставшись явно раздражённым.