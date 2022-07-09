Kyodo: убивший премьера Японии Абэ планировал напасть на другого человека

Совершивший успешное покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ намеревался убить другого человека.к

Японское новостное издание Kyodo сообщает, что 41-летний Тэцуя Ямагами, который вчера убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, намеревался застрелить совсем другого человека. По данным Kyodo, убийца планировал покушение на главу некого религиозного культа.

Также Тэцуя Ямагами признался, что в конечном итоге решил ликвидировать Абэ путём теракта из-за недовольства его внутренней и внешней политикой.