В молоке и мясе коров нашли микропластик

Предполагается, что туда он попал из корма животных, где могли оказаться частицы пластика от плохой упаковки.

Не зря говорят: ты то, что ты ешь. Это выражение можно адресовать не только людям, но и животным.

На голландских фермах в мясе, молоке и крови коров нашли микропластик. Он также обнаружен в крови и мясе свиней.

Как он туда попал? Предполагается, что из корма животных, где могли оказаться частицы пластика от плохой упаковки. Западные ученые утверждают, что это далеко не частный случай.

Голландцы взяли у коров разных фермерских хозяйств 12 проб, и в каждой из них были обнаружены следы полиэтилена и полистирола.

Кроме крови, в 18 из 25 проб молока был выявлен микропластик. С мясом дела не лучше: микропластик найден в 7 из 8 образцов говядины.

Исследований о влиянии микропластика, получаемого из сельскохозяйственных продуктов, на организм человека пока не проводилось.