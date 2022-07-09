В молоке и мясе коров нашли микропластик
Предполагается, что туда он попал из корма животных, где могли оказаться частицы пластика от плохой упаковки.
Не зря говорят: ты то, что ты ешь. Это выражение можно адресовать не только людям, но и животным.
На голландских фермах в мясе, молоке и крови коров нашли микропластик. Он также обнаружен в крови и мясе свиней.
Как он туда попал? Предполагается, что из корма животных, где могли оказаться частицы пластика от плохой упаковки. Западные ученые утверждают, что это далеко не частный случай.
Голландцы взяли у коров разных фермерских хозяйств 12 проб, и в каждой из них были обнаружены следы полиэтилена и полистирола.
Кроме крови, в 18 из 25 проб молока был выявлен микропластик. С мясом дела не лучше: микропластик найден в 7 из 8 образцов говядины.
Исследований о влиянии микропластика, получаемого из сельскохозяйственных продуктов, на организм человека пока не проводилось.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин поручил энергокомпаниям подготовиться к эмбарго ЕС на нефть из России
Трамп: США пришли в упадок, читая лекции о демократии другим странам
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Focus: страны Запада попали в тройную ловушку России
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров