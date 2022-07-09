Focus: страны Запада попали в тройную ловушку России
Газета Focus рассказала о трёх козырях, которые использовало правительство России во взаимоотношениях с Западом.
9 июня публицист новостного агентства Focus Ульрих Райц сообщил, что Владимир Путин использовал три российских козыря, заманив коллективный Запад в тройную ловушку России: поражение западным государствам нанесли российские союзники, газ из РФ и способность Москвы вести мирные переговоры.
Райц утверждает, что страны Запада не смогли изолировать Россию, доказательством чему служит общение Сергея Лаврова с многочисленными национальными лидерами на саммите G20.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Focus: страны Запада попали в тройную ловушку России
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