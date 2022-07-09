Трамп: США пришли в упадок, читая лекции о демократии другим странам

Дональд Трамп раскритиковал нынешнее правительство США из-за его двойственной позиции, которая привела страну в упадок.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна находится в упадке, поскольку нынешняя администрация президента Джо Байдена читает лекции другим государствам об их демократиях, пытаясь установить стандарты управления страной.

Вместе с тем сейчас США не решают свои внутренние проблемы, игнорируя волну насильственных преступлений в стране, что понизило рейтинг Соединённых Штатов в глазах мировой общественности.