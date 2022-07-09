Трамп: США пришли в упадок, читая лекции о демократии другим странам
Дональд Трамп раскритиковал нынешнее правительство США из-за его двойственной позиции, которая привела страну в упадок.
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна находится в упадке, поскольку нынешняя администрация президента Джо Байдена читает лекции другим государствам об их демократиях, пытаясь установить стандарты управления страной.
Вместе с тем сейчас США не решают свои внутренние проблемы, игнорируя волну насильственных преступлений в стране, что понизило рейтинг Соединённых Штатов в глазах мировой общественности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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