Россия утвердила новый герб на освобождённых территориях Харьковской области
Правительство России и временная гражданская администрация Харькова выбрала новый официальный герб региона.
9 июля пророссийская временная администрация Харькова утвердила новый герб Харьковской области, центральной фигурой которого является золотой двуглавый орёл, держащий державу. По словам администрации Харькова, данная картина символизирует исторически русские корни региона.
Сообщается, что к текущему моменту российские войска освободили порядка двадцати процентов территорий Харьковщины, контролируя четыре района области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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