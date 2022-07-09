Байден соврал в лицо вдове Джона Маккейна
Президента США Джо Байдена публично уличили во лжи во время награждения Синди Маккейн.
Американский информационный канал Fox News уличил во лжи президента США Джо Байдена. Американский лидер, вручая Президентскую медаль Свободы, заявил вдове сенатора Джона Маккейна, что всегда относился к её покойному мужу с уважением.
Однако Fox News в своём репортаже напомнили, что во время гонки за пост президента США в 2008 году, Байден неоднократно оскорблял Маккейна, называя его злым мужиком, который постоянно меняет своё мнение.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин поручил энергокомпаниям подготовиться к эмбарго ЕС на нефть из России
Россия утвердила новый герб на освобождённых территориях Харьковской области
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Трамп: США пришли в упадок, читая лекции о демократии другим странам
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров