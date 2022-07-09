Байден соврал в лицо вдове Джона Маккейна

Президента США Джо Байдена публично уличили во лжи во время награждения Синди Маккейн.

Американский информационный канал Fox News уличил во лжи президента США Джо Байдена. Американский лидер, вручая Президентскую медаль Свободы, заявил вдове сенатора Джона Маккейна, что всегда относился к её покойному мужу с уважением.

Однако Fox News в своём репортаже напомнили, что во время гонки за пост президента США в 2008 году, Байден неоднократно оскорблял Маккейна, называя его злым мужиком, который постоянно меняет своё мнение.