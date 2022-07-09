Траурный кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл к его дому в Токио

Похоронная процессия из автомобилей приблизилась к дому Синдзо Абэ, привезя тело политика в его бывшее жилище.

Утром субботы автомобильный кортеж с телом бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ прибыл к стенам его родного дома в Токио, где журналисты и простые граждане ожидали приезда похоронной процессии всю минувшую ночь.

По данным японских СМИ, 11 июля в Токио состоится официальная церемония прощания с экс-премьером страны Синдзо Абэ, который вчера был застрелен в городе Нара.