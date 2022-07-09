Reuters: Канада отдаёт турбину «Северного потока» Германии для передачи «Газпрому»
Правительство Канады решило вернуть Германии турбину для "Северного потока" с целью её передачи компании "Газпром".
Утром субботы американское новостное издание Reuters сообщило, что по просьбе вице-премьера Германии Роберта Хабека правительство Канады приняло окончательное решение передать Берлину турбину Siemens, которая необходима для восстановления работы газопровода "Северный поток".
По данным Reuters, после передачи турбины Siemens Германии официальный Берлин передаст её российскому "Газпрому" в обход ранее введённых санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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