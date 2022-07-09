Прощание с убитым экс-премьером Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля
Гражданская панихида по Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи.
Церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится в понедельник, 11 июля 2022 года, в буддистском храме Дзодзёдзи, который находится в центре Токио, где каждый желающий сможет попрощаться с усопшим.
Убитого во время выступления в Наре политика Абэ захоронят, по предварительным данным, на следующий день, 12 июля, однако точная информация в настоящее время устанавливается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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