Focus: западный мир попался в «тройную ловушку» Путина
Немецкий журналист рассказал благодаря каким козырям попытка Запада изолировать Россию провалилась.
Журналист Ульрих Райц в своей публикации для немецкой газеты Focus заявил, что у России есть три рычага, которые позволяют занимать лидирующую позицию в современном мире. По мнению Райца, благодаря партнёрам, газу и готовности к мирным переговорам, Путин смог заманить западные страны в «тройную ловушку».
Ульрих Райц отмечает, что несмотря на все вводимые антироссийские санкции, Запад не сможет убрать РФ с мирового рынка, ведь зависит от ископаемых российских ресурсов. Доказательством этого является недавнее обращение власти ФРГ с просьбой к правительству Канады о точечном снятии санкций с России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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