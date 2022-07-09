Focus: западный мир попался в «тройную ловушку» Путина

Немецкий журналист рассказал благодаря каким козырям попытка Запада изолировать Россию провалилась.

Журналист Ульрих Райц в своей публикации для немецкой газеты Focus заявил, что у России есть три рычага, которые позволяют занимать лидирующую позицию в современном мире. По мнению Райца, благодаря партнёрам, газу и готовности к мирным переговорам, Путин смог заманить западные страны в «тройную ловушку».

Ульрих Райц отмечает, что несмотря на все вводимые антироссийские санкции, Запад не сможет убрать РФ с мирового рынка, ведь зависит от ископаемых российских ресурсов. Доказательством этого является недавнее обращение власти ФРГ с просьбой к правительству Канады о точечном снятии санкций с России.