Увеличить урожай огурцов и продлить жизнь огуречника: дачники подсказали, как это сделать
Если обнаружили, что огурцов стало меньше, огуречник пожелтел и на нем даже листья завяли, не отчаивайтесь: есть способы вернуть молодость растению.
Этот метод омоложения огурцов подходит для тех растений, у которых не обрезана верхушечная почка.
Если в парнике огурцов стало меньше, огуречник пожелтел, а треть нижней части основного побега оголена, нет листьев, в него еще можно вдохнуть вторую жизнь.
Учитывая, что закладка нового урожая идет по центральному побегу, нужно отвязать его от шпалеры, медленно опустить (придерживая за шпагат так, чтобы оголенная часть легла на землю кольцом или полукольцом).
Затем снова привязать растение к шпалере, а лежащую на земле часть побега полностью засыпать перегноем или рыхлой землей (из расчета 1,5-2 ведра на одно растение).
Опрыскать огуречник раствором мочевины (около 15 гр. на 10 л воды). Присыпанный стебель вскоре даст корни, и огуречник опять заплодоносит.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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