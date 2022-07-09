AFP: протестующие ворвались в здание резиденции президента Шри-Ланки

Многочисленные радикалы из числа митингующих в Шри-Ланке совершили силовой прорыв в здание резиденции местного президента.

Днём 9 июля газета AFP сообщила, что агрессивно настроенные протестующие оттеснили полицию от здания президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, полностью окружив его резиденцию с чёткими намерениями штурма.

К текущему моменту известно, что радикалы прорвались в здание шри-ланкского президента, намереваясь выдвинуть ему свои требования для прекращения протеста.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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