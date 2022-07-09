Welt: США и союзники тайно обсуждают мирное окончание конфликта в Украине

Газета Welt утверждает, что Вашингтон и его западные союзники ведут тайные переговоры об окончании военного конфликта на Украине.

Немецкое информационное агентство Welt уведомляет, что правительство Соединённых Штатов и их союзники из G7 ведут тайные переговоры с целью установления мирных путей окончания боевых действий на Украине посредством переговоров с Россией.

По данным Welt, причиной тому является недовольство большинства западных избирателей, которые не хотят, чтобы коллективный Запад поддерживал Украину ценой благополучия собственных стран.