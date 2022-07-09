Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки

Взбунтовавшиеся граждане Шри-Ланки ворвались в резиденцию президента Готабайи Раджапаксы.

Французское новостное агентство AFP сообщило, что в субботу, 9 июля 2022 года, в результате массовых митингов недовольные жители Шри-Ланки захватили резиденцию действующего президента Готабайи Раджапаксы. Отмечается, что Раджапакса успел за несколько минут до захвата резиденции сбежать.

Сообщается о том, что в результате протестов пострадали по меньшей мере 33 человека боровшихся против политики проводимой действующим правительством, которая привела к краху экономики.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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