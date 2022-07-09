Внук Гарри подал судебный иск к 93-летней бабушке-королеве Елизавете II

Он планирует оспорить отказ предоставить ему охрану британской полиции в период его визитов на родину.

Внук Елизаветы II после отъезда из Британии подал в суд на 93-летнюю бабушку.

Правда, формально иск адресован госкомитету по делам защиты членов королевского семейства и важных публичных персон, но всем ясно, что цель герцога Сассекского - насолить венценосной родне, сообщает Экспресс газета.

Госкомитет находится под патронажем Ее Величества, и высокую должность в нем занимает личный секретарь королевы сэр Эдвард Янг.

Принц Гарри намерен оспорить отказ предоставить ему круглосуточную охрану силами британской полиции в период его визитов на родину. Герцог Сассекский предложил даже оплатить такой «сервис» из собственных средств, однако ему вежливо дали от ворот поворот.

Опальный внук, меж тем, утверждает: его частная команда американской охраны не имеет реальных прав за границей и доступа к информации разведслужб Британии, что необходимо для защиты его и его семьи от экстремистов и террористов.

«Цель принца Гарри проста - обеспечить безопасность свою и своей семьи в период пребывания в Великобритании», - говорится в иске, опубликованном юркомандой принца.