Песков: Путин отказался ехать в Японию на похороны Синдзо Абэ

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет присутствовать на церемонии прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абэ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не поедет в Японию 11 июля на официальную церемонию прощания с бывшим японским премьер-министром Синдзо Абэ, который был застрелен вчера в ходе уличного выступления местным жителем, создавшим собственный пистолет кустарного производства.

При этом Песков допускает, что российские делегаты будут присутствовать на церемонии прощания с Абэ в случае, если Москва и Токио смогут согласовать все соответствующие протоколы.