Песков: Путин отказался ехать в Японию на похороны Синдзо Абэ
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет присутствовать на церемонии прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абэ.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не поедет в Японию 11 июля на официальную церемонию прощания с бывшим японским премьер-министром Синдзо Абэ, который был застрелен вчера в ходе уличного выступления местным жителем, создавшим собственный пистолет кустарного производства.
При этом Песков допускает, что российские делегаты будут присутствовать на церемонии прощания с Абэ в случае, если Москва и Токио смогут согласовать все соответствующие протоколы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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