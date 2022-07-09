ВГА Запорожской области попросило РФ о помощи с газоснабжением из-за действий Киева
Глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий попросил правительство России оказать помощь с газоснабжением региона.
Днём 9 июля лидер временной гражданской администрации освобождённых Россией территорий Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что он запросил помощь у российского правительства в сфере газоснабжения региона, энергобезопасность которого пострадала от действий киевского режима.
Примечательно, что ранее Балицкий публично заявил, что местные жители Запорожья уже ассоциируют себя с Россией и хотели бы, чтобы данная территория вошла в состав РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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