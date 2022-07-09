Футбольные фанаты из Польши устроили акцию против Украины на матче УЕФА
Польские футбольные фанаты устроили акцию антиукраинской направленности на матче лиги конфедераций УЕФА.
Футбольные фанаты из Польши посетили матч лиги УЕФА, где играл их клуб "Погонь" из города Щецин. В какой-то момент польские фанаты вывесили политический баннер явной антиукраинской направленности, на котором было написано, что поляки помнят события Волынской резни 1943 года, когда украинские националисты убивали граждан Польши по национальному признаку.
По мнению аналитиков, данная акция поляков связана с недавним утверждением посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Степан Бандера является якобы героем, а не военным преступником-праворадикалом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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