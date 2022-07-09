Рогозин отказался разговаривать с главой НАСА Нельсоном до снятия санкций с «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин заявил об отказе от переговоров с генеральным директором НАСА Биллом Нельсоном.

Днём 9 июля лидер российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин стал приглашённым гостем телеканала "Россия-24", где заявил, что временно прекращает всяческие переговоры с главой агентства НАСА Биллом Нельсоном и любым представителем данной космической организации.

По словам Рогозина, он будет готов возобновить переговоры с представителями НАСА лишь тогда, когда они примут решение снять санкции с "Роскосмоса".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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