Польские футбольные фанаты устроили антиукраинскую акцию
Фанаты «Погонь Щецин» на матче Лиги конференций УЕФА растянули антиукраинский транспарант.
Польский политик Матеуш Пискорский в своём Telegram-канале сообщил, что польские футбольные фанаты вывесили баннер с надписью «Волынь 43 - мы помним» во время матча Лиги Конференции Европы.
Пискорский утверждает, что после этого украинские СМИ начали обвинять Россию в совершении провокации против Польши, однако политолог считает, что подобные глупости могут писать лишь необандеровцы , которые не понимают, что мирные люди могут просто дорожить своей исторической памятью.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Spiegel: Штайнмайер потребовал извинений от Зеленского за запрет на приезд в Киев
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Армия России уничтожила два пункта иностранных наёмников ВСУ под Харьковом
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров