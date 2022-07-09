Польские футбольные фанаты устроили антиукраинскую акцию

Фанаты «Погонь Щецин» на матче Лиги конференций УЕФА растянули антиукраинский транспарант.

Польский политик Матеуш Пискорский в своём Telegram-канале сообщил, что польские футбольные фанаты вывесили баннер с надписью «Волынь 43 - мы помним» во время матча Лиги Конференции Европы.

Пискорский утверждает, что после этого украинские СМИ начали обвинять Россию в совершении провокации против Польши, однако политолог считает, что подобные глупости могут писать лишь необандеровцы , которые не понимают, что мирные люди могут просто дорожить своей исторической памятью.