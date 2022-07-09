Богомаз: взрывное устройство сработало перед грузовым поездом в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что неизвестное взрывное устройство сработало в регионе на ж/д путях прямо перед грузовым поездом.
9 июля Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что на железнодорожном перегоне Робчик-Песчанка сработало неопознанное взрывное устройство, которое потенциально могло быть заложено диверсионно-разведывательной группой вооружённых сил Украины.
По словам Богомаза, террористы не смогли нанести критический урон железнодорожным путём в месте подрыва бомбы, однако стёкла в кабине машиниста у поезда оказались выбиты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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