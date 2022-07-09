Авраам Руссо подарил Ларисе Гузеевой часы стоимостью в 25 тысяч долларов и рассказал, почему

Артист признался, что он любит дарить презенты женщинам, даже если речь идет о кумирах.

В интервью Марку Андерсону певец Авраам Руссо рассказал о дорогом подарке, который он вручил телеведущей Ларисе Гузеевой. 

Это произошло еще зимой на Первом канале. Во время специальных выпусков шоу «Давай поженимся!» 52-летний исполнитель участвовал в программе как приглашенный эксперт, давал советы жениху и кандидаткам в его невесты.

Он также делал комплименты Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой, осыпал их дорогими подарками. В частности, звезде «Жестокого романса» достались швейцарские часы ручной работы.

Роза  уточнила их цену, и  Авраам ответил: «25 тысяч долларов». Ларису Гузеева цена смутила. Многие зрители тоже удивились щедрости певца.

Мотивы своего поступка артист раскрыл в интервью Марку Андерсону. Исполнитель сказал, что так ему захотелось. К тому же Гузеева "много чего сделала для людей: знакомила, женила. А ведь в стране 90 процентов браков распадаются сейчас". Потому, уверен Авраам, она достойна такого подарка.

Руссо не знает, носит ли Гузеева подаренные часы, потому что больше они не пересекались. Но, даже если и не использует их, все равно он считает свой поступок добрым делом.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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