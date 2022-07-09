Садоводы рассказали, зачем посыпать перцем георгины

Эти и другие народные рецепты помогают защитить любимые цветы от вездесущих вредителей.

Любимые цветы, к сожалению, так же подвержены нашествию плохих насекомых, как и многие другие растения на участке. Страдают от вредителей и георгины.

Как их защитить от слизней и бабочек-капустниц?

Садоводы советуют посыпать листья георгинов и землю вокруг молотым черным перцем.

Чтобы защитить от других вредителей, нужно опрыскать растение настоем полыни либо чистотела. Для этого около 150 гр. травы измельчить, залить 10 л теплой воды, дать настояться 3-4 часа.

Чтобы клубни лучше вызревали, и доступ воздуха к ним был более полным, нужно оборвать на стеблях нижние листья (до высоты 50 см). Такая мера будет отличной пррофилактикой и от грибковых болезней.