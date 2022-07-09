Fox Business: демократы США отстранились от Байдена для сохранения своего рейтинга

Новостной канал Fox Business рассказал, что представители американской демократической партии демонстрируют тенденцию отстраняться от Джо Байдена.

9 июля сотрудник американского телеканала Fox Business Стюарт Варни сообщил, что демократическая партия Соединённых Штатов начинает держаться на расстоянии от президента Джозефа Байдена с целью сохранения собственных политических рейтингов среди избирателей.

По словам Варни, даже американское информагентство CNN, которое обычно яро поддерживает нынешнего президента, предпочло держаться подальше от Байдена.

Стюарт Варни уверен, что нынешние демократы США расценивают Джо Байдена как якорь, который мешает внутренней и внешней политике Вашингтона, ввиду чего социальное одобрение в Штатах переходит к республиканцам.