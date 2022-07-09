Андреа Дженкинс стала министром образования Британии, показав средний палец митингующим
Мария Захарова утверждает, что политик Андреа Дженкинс смогла стать министром образования Британии, показав непристойный жест на публике.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла назначение Андреи Дженкинс на пост министра образования Великобритании, напомнив, что недавно политик показала средний палец митингующим возле здания британского правительства, расположенного на Даунинг-стрит.
Захарова утверждает, что не удивлена подобным кадровым перестановкам в правительстве Великобритании, поскольку британское образование давно стало мемом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Андреа Дженкинс стала министром образования Британии, показав средний палец митингующим
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