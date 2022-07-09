Эксперты рассказали об оригинальном рецепте варенья из томатов с орехами
Вкус такого лакомства очень необычный, а приготовить его легко, к тому же хранится оно долго.
Варенье из помидоров - нереально вкусное. Чтобы его приготовить, нужно на 1 кг зрелых томатов взять 60 ядер грецких орехов, 200 гр. сахара и поллитра воды.
Как готовить? Твердые помидоры промыть и просушить. Со стороны, противоположной плодоножке, сделать углубление.
Достать оттуда зернышки, заполнить полость измельченными грецкими орехами.
Из воды и сахапа сварить сироп, залить фаршированные томаты и оставить на 7-8 часов.
Затем поставить на малый огонь и варить до готовности (около часа). Варенье выложить в банки, залить сиропом. А потом наслаждаться всю зиму.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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