Эксперты рассказали об оригинальном рецепте варенья из томатов с орехами

Вкус такого лакомства очень необычный, а приготовить его легко, к тому же хранится оно долго.

Варенье из помидоров - нереально вкусное. Чтобы его приготовить, нужно на 1 кг зрелых томатов взять 60 ядер грецких орехов, 200 гр. сахара и поллитра воды.

Как готовить? Твердые помидоры промыть и просушить. Со стороны, противоположной плодоножке, сделать углубление.

Достать оттуда зернышки, заполнить полость измельченными грецкими орехами.

Из воды и сахапа сварить сироп, залить фаршированные томаты и оставить на 7-8 часов.

Затем поставить на малый огонь и варить до готовности (около часа). Варенье выложить в банки, залить сиропом. А потом наслаждаться всю зиму.