В Шри-Ланке демонстранты штурмуют администрацию президента

По сообщениям телевидения, протестующие в Шри-Ланке вошли в официальную резиденцию президента Готабая Раджапакса.

34 человека поучили ранения в ходе столкновения с силовиками в резиденции Готабая Раджапакса.

Тем не менее лидер оппозиции Саджит Премадаса призвал к участию в демонстрации. «Бросьте вызов диктатуре и присоединитесь к народу, чтобы демократия победила. Мы можем это сделать", - сказал он.

В Шри-Ланке уже несколько месяцев проходят регулярные акции протеста, иногда сопровождающиеся насилием.