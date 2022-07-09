В Шри-Ланке демонстранты штурмуют администрацию президента
По сообщениям телевидения, протестующие в Шри-Ланке вошли в официальную резиденцию президента Готабая Раджапакса.
34 человека поучили ранения в ходе столкновения с силовиками в резиденции Готабая Раджапакса.
Тем не менее лидер оппозиции Саджит Премадаса призвал к участию в демонстрации. «Бросьте вызов диктатуре и присоединитесь к народу, чтобы демократия победила. Мы можем это сделать", - сказал он.
В Шри-Ланке уже несколько месяцев проходят регулярные акции протеста, иногда сопровождающиеся насилием.
Опубликовано: Тарас Медведев
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