Слуцкий: преступники киевского режима пойдут под трибунал

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал, что украинские военные преступники обязательно пойдут под трибунал.

9 июля руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником заявил о своей уверенности в том, что все военные преступники киевского режима пойдут под трибунал.

Слуцкий отметил, что ВС РФ в ходе СВО не только защищают мирных жителей ДНР и ЛНР, которые уже восемь лет страдают под гнетом киевского режима, но и гуманно относятся к пленным боевикам ВСУ, оказывая им всю необходимую медицинскую помощь и обеспечивая им комфортные условия содержания.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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