Newswire: лидеры партий Шри-Ланки призвали сбежавшего президента подать в отставку

Политические лидеры Шри-Ланки просят Готабайю Раджапаксу отказаться от занимаемой должности президента.

В субботу, 9 июля 2022 года, лидеры политических партий Шри-Ланки в ходе экстренного собрания пришли к общему выводу, что президент республики Готабайя Раджапакса должен подать заявление об прекращении своих полномочий.

Данное решение было принято политиками учитывая охватившие страну многотысячные митинги, которые привели к бегству президента Шри-Ланки Раджапакса в неизвестном направлении после оккупации протестующими его резиденции.