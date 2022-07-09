Newswire: лидеры партий Шри-Ланки призвали сбежавшего президента подать в отставку
Политические лидеры Шри-Ланки просят Готабайю Раджапаксу отказаться от занимаемой должности президента.
В субботу, 9 июля 2022 года, лидеры политических партий Шри-Ланки в ходе экстренного собрания пришли к общему выводу, что президент республики Готабайя Раджапакса должен подать заявление об прекращении своих полномочий.
Данное решение было принято политиками учитывая охватившие страну многотысячные митинги, которые привели к бегству президента Шри-Ланки Раджапакса в неизвестном направлении после оккупации протестующими его резиденции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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