Медведев: после старта спецоперации с Россией начали считаться на уровне СССР

Дмитрий Медведев рассказал о главной задаче российской военной спецоперации на Украине, которая уже выполнена.

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что начиная спецоперацию на Украине, Москва ставила своей задачей денацификацию и демилитаризацию украинского государства вкупе с защитой национальных интересов республик Донбасса. Однако Медведев утверждает, что есть ещё одна задача, которую Россия уже сумела решить.

По мнению Дмитрия Медведева, после начала военной спецоперации коллективный Запад снова вынужден считаться с Россией, как с Советским Союзом, а в чём-то даже больше. Это заметно по масштабу антироссийских санкций западных стран, считает Медведев.