Глава палаты экономики Австрии Харальд Марера осудил введённые против России санкции, после чего подвергся критике.

Возглавляющий палату экономики Австрии Харальд Марера в своём-пресс релизе заявил, что не видит никакого положительного эффекта от введённых антироссийских санкций, после чего был раскритикован другими представителями австрийского правительства, которые были «ошеломлены» таким заявлением Марера.

Однако, на защиту Харальда Марера встали представители Партии свободы Австрии, которые полностью согласные с мнением главы палаты экономики и утверждают, что санкции введённые против РФ наносят удар только мирным жителям западных стран, поэтому необходимо прекратить поддержание санкционного режима.