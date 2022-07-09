Конгрессвумен США Спартц заподозрила помощника Зеленского в связях с Кремлём

Конгрессвумен США Виктория Спартц утверждает, что глава Офиса Зеленского Андрей Ермак работает на Кремль.

9 июля член Палаты представителей Соединённых Штатов Виктория Спартц в своём аккаунте Twitter заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сотрудничает с Кремлём, поэтому считает необходимым провести полную проверку украинского политика.

По мнению Спартц, доказательством того, что Ермак на протяжении многих лет является «агентом Кремля», служит занимаемая им руководящая должность в МВД Украины во времена правления Януковича.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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