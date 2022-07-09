Сенатор США от республиканской партии Виктория Спарц утверждает, что глава офиса Владимира Зеленского Ермак является спецагентом Кремля.

Представитель республиканской партии в американском Конгрессе Виктория Спарц утверждает, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак тайно работает на спецслужбы России. Спарц сообщила, что уже доложила Джо Байдену о своих опасениях.

По словам Виктория Спарц, Ермак назначил своим помощником юриста Олега Татарова, который был высокопоставленным сотрудником МВЛ при пророссийском президенте Украины Викторе Януковиче и активно преследовал участников евромайдана.