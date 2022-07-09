Яну Чурикову экстренно госпитализировали, ей сделали операцию
Состояние звездной телеведущей уже стабилизировалось, однако до окончательного восстановления ей еще далеко.
43-летнюю российскую телеведущую на скорой доставили в больницу, где она перенесла сложную операцию. Об этом Яна Чурикова рассказала в соцсетях.
Звезда MTV и Первого канала рассказала, что у нее был острый аппендицит. По словам Яны Алексеевны, благодаря профессионализму медиков Волынской больницы Москвы она "поет оду" страховой медицине России.
"Личная благодарность врачам и коллективу больницы, с кем мы пересеклись в эти дни", - цитирует звезду Экспресс газета.
Чурикова все еще в палате, она восстанавливается после операции. Коллеги и поклонники желают Яне скорейшего выздоровления и возвращения в строй. В числе тех, кто написал телеведущей слова поддержки - Екатерина Стриженова, Лариса Долина, Дима Билан, Глюкоза, Дмитрий Губерниев.
Все попросили ее побыстрее "вернуться в строй", потому что "впереди много съёмок и смеха".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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