American Thinker: Запад недооценил желание РФ победить Украину в спецоперации
Газета American Thinker утверждает, что Россия не может проиграть Украине в специальной военной операции.
Журналист новостного издания American Thinker Джаред Петерсон утверждает, что правительство США и государства коллективного Запада не смогли правильно оценить стремление России победить в специальной военной операции на Украине, из-за чего Вашингтон и его союзники продолжают слепо поддерживать Киев невзирая на его скорый и очевидный проигрыш.
По мнению Петерсена, у России значительно больше интересов в Украине, нежели у западных стран: всё потому, что Москва не может допустить вступление украинского государства в ряды военного блока НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Яну Чурикову экстренно госпитализировали, ей сделали операцию
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров