Газета American Thinker утверждает, что Россия не может проиграть Украине в специальной военной операции.

Журналист новостного издания American Thinker Джаред Петерсон утверждает, что правительство США и государства коллективного Запада не смогли правильно оценить стремление России победить в специальной военной операции на Украине, из-за чего Вашингтон и его союзники продолжают слепо поддерживать Киев невзирая на его скорый и очевидный проигрыш.

По мнению Петерсена, у России значительно больше интересов в Украине, нежели у западных стран: всё потому, что Москва не может допустить вступление украинского государства в ряды военного блока НАТО.