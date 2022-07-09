Экс-президент Мексики Луис Эчеверриа Альварес умер в возрасте 100 лет

Бывший президент Мексики Луис Эчеверриа Альварес скончался на 101 году жизни.

9 июля президент действующий Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своём аккаунте Twitter сообщил о смерти Луиса Эчеверриа Альвареса, который возглавлял страну на протяжении шести лет.

Причины смерти мексиканского политического деятеля, который скончался в возрасте ста лет, не уточняются. Примечательно, что в 2018 году СМИ ошибочно признали Луиса Эчеверриа Альвареса мёртвым.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 