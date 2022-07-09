Экс-президент Мексики Луис Эчеверриа Альварес умер в возрасте 100 лет
Бывший президент Мексики Луис Эчеверриа Альварес скончался на 101 году жизни.
9 июля президент действующий Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своём аккаунте Twitter сообщил о смерти Луиса Эчеверриа Альвареса, который возглавлял страну на протяжении шести лет.
Причины смерти мексиканского политического деятеля, который скончался в возрасте ста лет, не уточняются. Примечательно, что в 2018 году СМИ ошибочно признали Луиса Эчеверриа Альвареса мёртвым.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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