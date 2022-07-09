Вдохновившись любимыми кроссовками, мужчина сделал татуировку с ними на ступнях

Дин Гюнтер, мастер татуировки из Манчестера (Англия), рассказал о визите клиента, пожелавшего необычную татуировку.

Мужчина является преданным фанатом кроссовок «Nike». Он настолько их любит, что пожелал увековечить на всю жизнь, сделав на ступнях рисунки, изображающие эту спортивную обувь.

Дин с готовностью согласился помочь незнакомцу, хотя пришлось помучиться, ведь ни о каких трафаретах не могло быть и речи, и вся работа делалась вручную.

Тату-мастер долго изучал изображение кроссовок, затем пару часов наносил на ноги клиента эскиз.

Сама же татуировка заняла ещё 8 часов.

Дину хотелось, чтобы получилась иллюзия того, что ноги мужчины и впрямь обуты в «Nike».

В итоге сам клиент остался очень доволен работой мастера, а позже поведал Дину, что его супруга также пришла от вытатуированных кроссовок в восторг, хотя и посмеялась.