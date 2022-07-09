Вдохновившись любимыми кроссовками, мужчина сделал татуировку с ними на ступнях
Дин Гюнтер, мастер татуировки из Манчестера (Англия), рассказал о визите клиента, пожелавшего необычную татуировку.
Мужчина является преданным фанатом кроссовок «Nike». Он настолько их любит, что пожелал увековечить на всю жизнь, сделав на ступнях рисунки, изображающие эту спортивную обувь.
Дин с готовностью согласился помочь незнакомцу, хотя пришлось помучиться, ведь ни о каких трафаретах не могло быть и речи, и вся работа делалась вручную.
Тату-мастер долго изучал изображение кроссовок, затем пару часов наносил на ноги клиента эскиз.
Сама же татуировка заняла ещё 8 часов.
Дину хотелось, чтобы получилась иллюзия того, что ноги мужчины и впрямь обуты в «Nike».
В итоге сам клиент остался очень доволен работой мастера, а позже поведал Дину, что его супруга также пришла от вытатуированных кроссовок в восторг, хотя и посмеялась.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Яну Чурикову экстренно госпитализировали, ей сделали операцию
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров