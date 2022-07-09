DW: на закрытой вечеринке Шольца 8 девушкам подмешали наркотик для изнасилований

Издание Deutsche Welle сообщает, что на закрытой вечеринке немецкого канцлера Олафа Шольца девушкам подмешали наркотики для изнасилований.

Вечером 9 июля немецкая газета Deutsche Welle сообщила, что накануне состоялась закрытая вечеринка с участием канцлера Германии Олафа Шольца, который лично присутствовал на мероприятии в качестве почётного гостя пригласившей его компании.

По данным публицистов Deutsche Welle, как минимум восьми женщинам на вечеринке с участием Шольца подмешали наркотики для изнасилований, под которыми традиционно подразумевают транквилизаторы и барбитураты, делающие жертву неспособной к сопротивлению.