DW: на закрытой вечеринке Шольца 8 девушкам подмешали наркотик для изнасилований
Издание Deutsche Welle сообщает, что на закрытой вечеринке немецкого канцлера Олафа Шольца девушкам подмешали наркотики для изнасилований.
Вечером 9 июля немецкая газета Deutsche Welle сообщила, что накануне состоялась закрытая вечеринка с участием канцлера Германии Олафа Шольца, который лично присутствовал на мероприятии в качестве почётного гостя пригласившей его компании.
По данным публицистов Deutsche Welle, как минимум восьми женщинам на вечеринке с участием Шольца подмешали наркотики для изнасилований, под которыми традиционно подразумевают транквилизаторы и барбитураты, делающие жертву неспособной к сопротивлению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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