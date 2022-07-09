Невеста лишилась свадебного платья по странной причине, в нём похоронили её бабушку
Женщина по имени Кася, владелица магазина «Kasia’s Bridal & Special Occasion Boutique» (Чикаго, Иллинойс, США), поделилась удивительной историей.
Недавно даме позвонил некий жених, который рассказал, что его невеста несколько месяцев назад заказала у Каси свадебное платье, но теперь надо всё «перезаказать». Подобная формулировка смутила даму, и она принялась расспрашивать расстроенного мужчину, что же произошло.
Случился действительно диковатый инцидент. Получив в магазине Каси своё платье, невеста отвезла его матери, чтобы оно хранилось под замком в материнском шкафу. Две недели назад в семье случилось несчастье — скончалась бабушка невесты.
Старушка завещала, чтобы её похоронили в подвенечном платье, в котором она в своё время выходила замуж.
Уж неизвестно, почему именно брату невесты выпало задание залезть в шкаф, найти бабушкино платье и отвезти его в похоронное бюро, но он всё перепутал. Хоронили старушку в закрытом гробу, так что путаница всплыла несколько позже.
Заказанное невестой подвенечное платье оказалось зарыто в землю на кладбище.
Собственно, невесте пока не сообщили о трагедии. Именно поэтому жених в отчаянии связался с Касей, чтобы выяснить, можно ли что-то сделать — да так, чтобы любимая не узнала и не расстроилась. Кася добавила, что прикладывает все усилия, чтобы заменить платье вовремя, а пользователи соцсетей как шлют всем участникам истории слова поддержки, так и удивляются тому, какие только казусы ни происходят в нашей жизни.
Опубликовано: Антон Райт
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