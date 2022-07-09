Вор украл из ресторана банку с пожертвованиями, но был избит за это битой и скончался от нанесенных травм
Полицейские из Корио (Австралия) признались, что им предстоит нелёгкое расследование.
Всё началось с вызова к ресторану «Ray’s Fish and Chips & Pizza», где рано утром произошла драка между двумя мужчинами.
На месте происшествия была обнаружена разбитая витрина, осколки стекла и валявшаяся на земле банка для пожертвований.
Именно эта жестянка и стала первопричиной криминального инцидента.
Мужчина, чьё имя не называется, сумел проникнуть в заведение и похитить оттуда банку, в которой лежали 15 долларов.
Но на выходе он столкнулся со вторым участником драмы, который избил вора бейсбольной битой. Причём так сильно, что жертва побоев позже скончалась в больнице.
Мужчину с битой уже допросили. Главный комиссар полиции Шейн Паттон заявил, что необходимо дальнейшее расследование, и слишком рано говорить, будет ли предъявлено обвинение этому человеку.
Поскольку дело сложное, власти призывают откликнуться всех горожан, кто мог являться свидетелем происшествия.
Опубликовано: Игнат Ветров
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