Вор украл из ресторана банку с пожертвованиями, но был избит за это битой и скончался от нанесенных травм

Полицейские из Корио (Австралия) признались, что им предстоит нелёгкое расследование.

Всё началось с вызова к ресторану «Ray’s Fish and Chips & Pizza», где рано утром произошла драка между двумя мужчинами.

На месте происшествия была обнаружена разбитая витрина, осколки стекла и валявшаяся на земле банка для пожертвований.

Именно эта жестянка и стала первопричиной криминального инцидента.

Мужчина, чьё имя не называется, сумел проникнуть в заведение и похитить оттуда банку, в которой лежали 15 долларов.

Но на выходе он столкнулся со вторым участником драмы, который избил вора бейсбольной битой. Причём так сильно, что жертва побоев позже скончалась в больнице.

Мужчину с битой уже допросили. Главный комиссар полиции Шейн Паттон заявил, что необходимо дальнейшее расследование, и слишком рано говорить, будет ли предъявлено обвинение этому человеку.

Поскольку дело сложное, власти призывают откликнуться всех горожан, кто мог являться свидетелем происшествия.