Необычный переносной туалет поместится и в сумочке, и даже в кармане
Когда нам требуется воспользоваться туалетом, но по каким-либо причинам это невозможно сделать, чувства возникают самые тягостные.
Этой проблемой озаботился 30-летний житель Японии по имени Есинори Кокенава, основатель компании «Kokenawa Inc.».
Ещё в 2019 году он придумал удивительное изобретение «Pocketoilet». Это не просто переносной туалет — это по сути крохотная вещица размером 7 сантиметров на 6,5 сантиметров.
Компактность изобретения позволяет носить его хоть в сумочке, хоть в кармане. «Pocketoilet» состоит из мешка, сделанного из специальных прочных волокон.
Этот мешок можно поместить, например, в обычное ведро, а дальше туда засыпается вторая, не менее важная часть изобретения — пакетик с реактивами-коягулянтами.
Именно эти реактивы делают так, что от содержимого пакета практически не будет запаха, причём в течении недели. Бизнесмен уверен, что его творение незаменимо в местностях, где по какой-либо причине туалеты (причём даже обычные кабинки) недоступны.
Кокенава добавил, что на данный момент его компания продала около 50000 карманных туалетов, так что изобретение и впрямь можно назвать и полезным, и востребованным.
Опубликовано: Антон Райт
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