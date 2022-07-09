USA Today: экс-генерала США отстранили от работы из-за комментария под постом жены Байдена

ВС США отстранили от работы бывшего генерала, который оставил саркастичный комментарий под публикацией первой леди.

Сотрудники Вооружённых сил США начали разбирательство с бывшим генерал-лейтенантом Гэри Волески после того, как он оставил саркастический комментарий под публикацией в Twitter первой леди США Джилл Байден.

"Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина", - написал Волески в ответ на недовольство жены Байдена решением суда об отмене конституционной гарантии права на аборт.

За эти слова американское военное командование отстранило Гэри Волески от занимаемой им должности старшего ментора армии США на время проведения всех необходимых разбирательств.