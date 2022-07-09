USA Today: экс-генерала США отстранили от работы из-за комментария под постом жены Байдена
ВС США отстранили от работы бывшего генерала, который оставил саркастичный комментарий под публикацией первой леди.
Сотрудники Вооружённых сил США начали разбирательство с бывшим генерал-лейтенантом Гэри Волески после того, как он оставил саркастический комментарий под публикацией в Twitter первой леди США Джилл Байден.
"Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина", - написал Волески в ответ на недовольство жены Байдена решением суда об отмене конституционной гарантии права на аборт.
За эти слова американское военное командование отстранило Гэри Волески от занимаемой им должности старшего ментора армии США на время проведения всех необходимых разбирательств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Мама восьмерых детей выносила и родила собственную внучку, чтобы помочь дочери
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Молодой дятел влетел в окно и запутался в волосах домовладелицы
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров